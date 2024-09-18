Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sıkıntımız yoktur Darbe mahsulü anayasanın Türk demokrasisine yakışmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizimle ilgili herhangi bir tartışma yoktur. Partimizin bu konudaki tutumu gayet açıktır" dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLDUĞU ALANLARIN BAŞINDA MÜTEAHHİTLİK GELİYOR"

Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında elde ettiği başarılar için buradayız. Yurt Dışı Müteahhit Hizmeti Başarı Ödülleri'ni alan firmalarına teşekkür ediyorum, çalışanları yürekten kutluyorum.



Türkiye'nin güçlü olduğu alanların başında müteahhitlik sektörü geliyor. Müteahhitlik sektörünün dünyadaki başarısı Türk ekonomisi ve insan kaynağının ne denli güçlü olduğunu gösteriyor. 243 firmayla temsil ediliyor. Firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra 2'nci sıradayız, gelir sıralamasına göre ilk 8 ülkeden biriyiz.

"YILMADAN, YORULMADAN BU GÜNLERE GELDİK"

Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörümüz haksız eleştirilere marız kalıyor. Bugüne kadar inşaat sektörüne çok sayıda çaba harcadık. Havalimanlarından otoyollara her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı. İnşaat alanındaki her hamle 250 sektörden fazla alt sektörü etkiliyor. Ülkemizde 6 milyon insan doğrudan ya da dolaylı olarak bu sektörden geçimini sağlıyor. Firmalarımızın yurt dışında aldığı işler hem ülkemize döviz kazandırmakta hem de Türkiye'nin marka değerini yükseltmektedir.



Yılmadan, yorulmadan çalışarak bugünlere geldik, inşallah bunları daha da yukarı taşıyacağız. Toplam uluslararası gelirleri 2002 yılında 116,5 milyar dolar seviyesindeydi, 2023 yılında ise 430 milyar dolar sınırına geldi. Son 22 yılda devrim niteliğinde adımlar attık atıyoruz. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır. Müteahhitlik şirketlerimizin yurt dışındaki başarısı sadece ekonomiye değil, ülkemizin itibarına da katkı sağlıyor. Her meselenizde sizin yanınızda olmaya gayret gösteriyoruz.

"261 YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLE DÜNYANIN EN GENİŞ 3. AĞINA SAHİBİZ"

Yıllarca içine kapanan ülkemizi 2002 itibarıyla dünyaya açtık. 2002 yılında göreve geldiğimiz dönemde ihracatımız 36 milyar dolardı biz bunu 7 kat artışla 256 milyar dolara çıkardık. Bugün Türk ürünlerinin girmediği neredeyse hiçbir ülke kalmadı. Uluslararası yatırımlarda 270 milyar dolar sınırına yaklaştık. Göz kamaştıran bir başarı yakaladık. Her kıtayla, her ülkeyle katbekat artış yaşandı.



Bugün 261 yurt dışı temsilcilikle dünyanın en geniş 3. ağına sahibiz. Dış politikada bu açılımları yaparken çok sayıda eleştiri aldık. "Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor" iftirası bunlardan biriydi. Nice haksız, savsatadan ibaret olan bir sürü iddia ile uğraştık, uğraşıyoruz. Dünya değişirken biz de kendimizi buna adapte etmek mecburiyetindeyiz.



Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirmek için her türlü imkanı kullanıyoruz. Türkiye'nin ekseni de rotası da bellidir. Türkiye olarak yüzümüz Batı'ya dönüktür. Bu Doğu'ya sırtımıza döneceğimiz, ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimz anlamına gelmez.