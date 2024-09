Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sıkıntımız yoktur

Haber Merkezi

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLDUĞU ALANLARIN BAŞINDA MÜTEAHHİTLİK GELİYOR"

"YILMADAN, YORULMADAN BU GÜNLERE GELDİK"

Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörümüz haksız eleştirilere marız kalıyor. Bugüne kadar inşaat sektörüne çok sayıda çaba harcadık. Havalimanlarından otoyollara her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı. İnşaat alanındaki her hamle 250 sektörden fazla alt sektörü etkiliyor. Ülkemizde 6 milyon insan doğrudan ya da dolaylı olarak bu sektörden geçimini sağlıyor. Firmalarımızın yurt dışında aldığı işler hem ülkemize döviz kazandırmakta hem de Türkiye'nin marka değerini yükseltmektedir.



Yılmadan, yorulmadan çalışarak bugünlere geldik, inşallah bunları daha da yukarı taşıyacağız. Toplam uluslararası gelirleri 2002 yılında 116,5 milyar dolar seviyesindeydi, 2023 yılında ise 430 milyar dolar sınırına geldi. Son 22 yılda devrim niteliğinde adımlar attık atıyoruz. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır. Müteahhitlik şirketlerimizin yurt dışındaki başarısı sadece ekonomiye değil, ülkemizin itibarına da katkı sağlıyor. Her meselenizde sizin yanınızda olmaya gayret gösteriyoruz.