Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışındaki vatandaşlara seslendi: Son ana kadar demokratik haklarınızı kullanın

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Türkiye, 14 Mayıs günü tarihi bir karara imza atmaya hazırlanıyor...

Yurt genelinde heyecan giderek artarken, aynı heyecan yurt dışı ve gümrüklerde de yaşanıyor.

Gurbetçiler, gümrük kapılarında oy vererek, sandık başındaki görevini yerine getiriyor.

27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi devam ederken, geçen seçimlere göre oy kullanma oranında artış kaydedildi.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 noktada sandıklar kuruldu. Bugün ise 67 ülkedeki oy kullanma işlemi sona erdi.

Sınır kapılarında oy kullanma işlemi ise 14 Mayıs'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurt dışında oy kullanan vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün itibarıyla yaşadığı ülkelerde oy verme işlemi tamamlanan yurt dışındaki sevgili vatandaşlarım...



Bu seçimlerde sizler sayesinde, yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık.



Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



Havalimanları ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri 14 Mayıs’a kadar devam edecek.



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız, 14 Mayıs günü sandık kapanma saatine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler.



Yurt dışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum.



Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum.