Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden tezahürat: İşte ordu işte komutan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde, 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde gençlere hitap etti.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışından muhalefete gelen desteği eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu seçimlerin önemini yurtdışında gelen açıklamalar ile dergi kapaklarındaki mesajlar ile çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ne diyorlar? Erdoğan'sız bir Türkiye. Yahu Erdoğan size ne yaptı? Erdoğan bunlara bir şey yaptı." sözlerinin ardından salonda bulunan gençler hep birlikte, "İşte ordu, işte komutan" diye tezahürat yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondaki gençlere yaptığı konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Her yaştan gencimiz hayal ettikleri zaman neleri başarabileceklerini görmüş oldular. Dünyaya bakış açılarının kökten değiştiğini görüyoruz. Başkalarına özenmek yerine çalışırsam ben de yapabilirim diyen her gencimiz... Sosyal medya dehlizinden kurtardığımız her gencimiz aydınlık geleceğimizdir. Sizler de faaliyetlerinizle gençlerimizin kökleriyle bağını korumaya destek oluyorsunuz. Her birinize emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Atatürk Havalimanı'nı peşkeş çekmek isteyenler sizlerin faaliyetlerinden rahatsızlık duyanlardır. LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kaynaktan beslenmektedir. CHP LGBT'cidir. İYİ Parti LGBT'cidir. HDP LGBT'cidir. Onlarla yol yürüyenler bunlara hayır diyemediklerine göre onlar da LGBT'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. MHP'ye Cumhur İttifakı'na sızamaz. Biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü aileler olmazsa güçlü millet olamazsınız. Anayasa değişikliği teklifimizi gönderdik. Seçimden sonra hedefimiz değişikliği yapmaktır."