Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden tezahürat: İşte ordu işte komutan İstanbul'da 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a salondaki gençlerden güçlü destek geldi. Konuşmasının yarısında gençler salonu, "İşte ordu işte komutan" sözleriyle inletti.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde, 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde gençlere hitap etti.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışından muhalefete gelen desteği eleştirdi.

"İşte ordu, işte komutan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu seçimlerin önemini yurtdışında gelen açıklamalar ile dergi kapaklarındaki mesajlar ile çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ne diyorlar? Erdoğan'sız bir Türkiye. Yahu Erdoğan size ne yaptı? Erdoğan bunlara bir şey yaptı." sözlerinin ardından salonda bulunan gençler hep birlikte, "İşte ordu, işte komutan" diye tezahürat yaptı.



"Gümbür gümbür gelen gençliği TEKNOFEST'in yedincisinde gördük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondaki gençlere yaptığı konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bize, gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda durdukça kimse bizim bileğimizi bükemez. Çalışmaların ve projelerin gençlerimizin önünde ufuklar açacağına inanıyorum. Bu sene ödüle layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vereceğiz. Gümbür gümbür gelen gençliği TEKNOFEST'in yedincisinde gördük. Ülkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aşkın genç akın etti."

"Sen, Putin'e saldırınca ben buna eyvallah etmem"

"Bunlar demokrasinin milletin değerlerinin düşmanıdır. Bunlar Batı'nın içimizdeki gönüllü lejyonerleridir. Sivil toplum kuruluşlarımızın tehditle korkutulmasına müsaade etmedik. Hak bildiğimiz yoldan sapmadan gençlerimiz için doğrusunu yapmaya çalıştık. Önümüzdeki dönem de durmak yok yola devam diyerek aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs'ta tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçimlerin önemini yurtdışında gelen açıklamalar ile dergi kapaklarındaki mesajlar ile çok net bir şekilde görüyorsunuz. Erdoğansız Türkiye diyorlar. Erdoğan size ne yaptı? Erdoğan bunlara bir şey yaptı. Bay bay Kemal Sayın Putin'e Rusya'ya saldırıyor. Biden, Erdoğan'ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Kayıtlarda var. Sen acizsin, zavallısın. Biden, böyle söylediği zaman ben niye böyle söyledi demedim. Sen, Putin'e saldırınca ben buna eyvallah etmem. Rusya'yla olan münasebetlerimiz Amerika'yla olandan geri değil. Dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla. Bay bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın."

"AK Parti'nin içine LGBT sızamaz"

"Her yaştan gencimiz hayal ettikleri zaman neleri başarabileceklerini görmüş oldular. Dünyaya bakış açılarının kökten değiştiğini görüyoruz. Başkalarına özenmek yerine çalışırsam ben de yapabilirim diyen her gencimiz... Sosyal medya dehlizinden kurtardığımız her gencimiz aydınlık geleceğimizdir. Sizler de faaliyetlerinizle gençlerimizin kökleriyle bağını korumaya destek oluyorsunuz. Her birinize emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Atatürk Havalimanı'nı peşkeş çekmek isteyenler sizlerin faaliyetlerinden rahatsızlık duyanlardır. LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kaynaktan beslenmektedir. CHP LGBT'cidir. İYİ Parti LGBT'cidir. HDP LGBT'cidir. Onlarla yol yürüyenler bunlara hayır diyemediklerine göre onlar da LGBT'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. MHP'ye Cumhur İttifakı'na sızamaz. Biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü aileler olmazsa güçlü millet olamazsınız. Anayasa değişikliği teklifimizi gönderdik. Seçimden sonra hedefimiz değişikliği yapmaktır."

"Terör örgütü elebaşları açıklamalarıyla bize saldırırken bize karşı olanlar adına oy istiyorlar"

"Başbakanlığımda Merkez Bankası döviz rezervi 135 milyar dolara kadar çıktı. Yine olacak. Bundan sonra ispatlayacağız. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar gelecekmiş, Türkiye'yi ayağa kaldıracakmış. Şimdi Batı medyası işi gücü bıraktı, kendi seçimleriyle ilgilenmediği kadar bizim seçimlerle ilgilenmeye başladı. İş öyle çığırından çıktı ki basın ilke etik hepsi ayak altına alındı. Her türlü kepazeliği sergiliyorlar. Terör örgütü elebaşları açıklamalarıyla bize saldırırken bize karşı olanlar adına oy istiyorlar. Tüm tuşlara basıyorlar. Herkese baskı kuruyorlar. Sorsan bunlardan demokratı yok. Sorsan baharı barışı getirecekler. Bu ülkede kızlarımızın üniversite kapılarında başörtülerinden dolayı çektiği çileleri Bay Bay Kemal bize mi anlatacaksın."

"Terör örgütleri vatandaşlarımıza nefes aldırmıyordu başlarını ezdik"