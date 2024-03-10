Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de coşkuyla karşılandı Partisinin mitingine katılmak üzere İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir mitingine 100 bin kişinin katıldığını açıkladı.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak seçimlere yalnızca 21 gün kaldı.

Seçimlere haftalar kala partiler tempoyu artırdı.

Aylardır vatandaşlarla iç içe olan AK Parti ise seçim kampanyasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saha çalışmalarına bizzat katılarak vatandaşlarla buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği her ilde yoğun bir ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

Son durağı İzmir oldu

İlk seçim mitingini Samsun'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında son sürat mitinglerini sürdürüyor.

Mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı İzmir oldu.

İzmir tamam

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, İzmir'in üzerini raptiyeyle işaretledi.

İzmir'de coşkuyla karşılandı

Partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı.

Mitinge yoğun olan katılım sonrası oluşan kalabalık dikkat çekti.

100 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması esnasında mitinge katılan kişi sayısını da açıkladı.

Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinge 100 bin İzmirlinin katıldığını duyurdu.

"31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:

Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Emniyetten katılım sayısını istedim, 100 bin. Durmak yok, yola devam. 31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız. İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz.

Yoğun sevgi gösterisi

Ellerindeki bayrakları hiç durmadan sallayan coşkulu kalabalık, dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı’na sevgisini göstermek isteyen İzmirliler, ellerinden telefonlarını düşürmedi, konuştuğu her dakikayı kayda aldı.

Kalabalık, ekranlara da yansıdı.