Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kırşehir'de kalabalık bir kitle takip etti. Erdoğan'ı gören bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'na katılmak için Kırşehir'e geldi.

MEYDAN TIKA BASA DOLDU

Cumhurbaşkanı, etkinlik kapsamında burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı etkinlik alanı hıncahınç doldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırşehir'de sevgi seli VİDEO

"MAŞALLAH"

Erdoğan kalabalığı selamlayarak, "Maşallah. Maşallah. Aziz milletim, bizi bağrına basan sevgili Kırşehirliler.. Sizleri; hasretle, muhabbetle selamlıyorum." sözleriyle konuşmasına başladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Diğer yandan Cumhurbaşkanı, konuşmasına başlamadan vatandaşları selamladı.

Meydanı dolduran vatandaşlar, Erdoğan'ı coşku ile karşılarken bir kadın ise gözyaşlarını tutamadı.

Kırşehirli kadının Erdoğan heyecanı: Ellerinizden öpüyoruz VİDEO

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Alana gelen bir başka kadın ise Erdoğan'ın gelişiyle yaşadığı heyecanı ifade etti.

Kırşehirli kadın, "Allah razı olsun ondan. Kırşehir'e hoş geldiniz. Ellerinizden öpüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Onunla gurur duyuyoruz. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin. 2023'ü bekliyoruz inşallah." dedi.

"GADASINI ALDIĞIM 7 YILDIR ÖZLETTİ KENDİNİ"

Alanda Erdoğan'ı bekleyen bir genç de Erdoğan'a özlemini, "Çok heyecanlıyız. Sabah 9'dan beri bekliyoruz burda. Gadasını aldığım 7 yıldır özletti kendini. Hamdolsun bugün burada yakından göreceğiz. Çok mutluyuz." sözleriyle dile getirdi.