Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah idam tehdidi

Son dönemde yapılan darbe imalarının ardından şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan, idamla tehdit edildi. Muhalif medyada çıkan yazıya tepkiler çığ gibi.

Türkiye'nin koronavirüse karşı amansız bir mücadele verdiği dönemde, ana muhalefet partisinden farklı sesler yükselmeye başladı.

Önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ardında da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, darbe iması yaptı.

Milletin büyük tepkisine neden olan bu sözlerin ardından şimdi de CHP yandaşı basında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah bir tehdit yazısı yayınlandı.

"MAKUS KADERDEN KAÇIŞ YOK"

Ragıp Zarakolu'nun imzasını taşıyan yazı, okuyuculara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adnan Menderes'in fotoğrafları birlikte kullanılarak "Makus kaderden kaçış yok" ifadeleriyle servis edildi.

"SONUNA KADAR ARKANDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu küstah tehdide, tepkiler çığ gibi büyüdü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız." açıklamasını yaptı.

"TARİHİN ÇÖP KUTUSUNA YUVARLANIP GİDECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı İbrahim Kalın ise; yaptığı açıklamada, "Darbe, cunta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz. Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız. Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.