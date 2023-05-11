Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi: Elini öpmek için yarıştılar
AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Altındağ'da düzenlenen ''Mamak-Altındağ'' mitingine katıldı.

Burada binlere seslenen Cumhurbaşkanı’na karşı sevgi seli vardı.

Her elden pankartlar yükseldi, bazıları gözyaşlarına bile hakim olamadı.

Tablolar verildi

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Cumhurbaşkanı, yaklaşık 100 bin kişiden “Evet” oyunu aldı.

bitiminde de Cumhurbaşkanına tablo takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi: Elini öpmek için yarıştılar
''Mamak-Altındağ'' mitingi

Elini öpmek için yarıştılar

Burada sıraya girenler de Cumhurbaşkanı’na ulaşmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Erdoğan’ın elini öpmek için yarışanlar dikkat çekerken, özellikle gençlerin samimi sohbeti Ankara çıkarmasını daha da şenlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi: Elini öpmek için yarıştılar
''Mamak-Altındağ'' mitingi