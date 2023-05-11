Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi: Elini öpmek için yarıştılar ''Mamak-Altındağ'' mitinginin bitimiyle vatandaşların arasına karışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sevgi seliyle karşılaştı. Bazıları Cumhurbaşkanı'nın elini öpmek için yarışırken, Erdoğan'a iki anlamlı tablo da hediye edildi.

AA Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ankara Altındağ'da düzenlenen ''Mamak-Altındağ'' mitingine katıldı. Burada binlere seslenen Cumhurbaşkanı’na karşı sevgi seli vardı. Her elden pankartlar yükseldi, bazıları gözyaşlarına bile hakim olamadı. Tablolar verildi Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Cumhurbaşkanı, yaklaşık 100 bin kişiden “Evet” oyunu aldı. Miting bitiminde de Cumhurbaşkanına tablo takdim edildi. Elini öpmek için yarıştılar Burada sıraya girenler de Cumhurbaşkanı’na ulaşmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Erdoğan’ın elini öpmek için yarışanlar dikkat çekerken, özellikle gençlerin samimi sohbeti Ankara çıkarmasını daha da şenlendirdi.