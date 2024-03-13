Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak'ta yoğun ilgi Şırnak'ta yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılımda sayının 25 bin olduğunu açıkladı. Erdoğan ayrıca Şırnak ve çevre illerin ülke için önemine vurgu yaparak, "Kalpsiz bir vücut olur mu. Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız Türkiye olmaz" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmeye yalnızca 18 gün kaldı.

Yerel seçimlere az bir süre kala Zonguldak'ta mitinglerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak İzmir'de vatandaşlarla bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı ise Şırnak oldu.

Erdoğan, Şırnak'ta coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Şırnak'ta coşkulu karşılama

Partisinin Adliye Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting boyunca ilgi yoğun oldu.

Şırnaklıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra mitinge katılımla ilgili yetkililerden gelen sayıyı paylaştı.

Mitinge 25 bin kişi katıldı

Buna göre AK Parti'nin Şırnak mitingine 25 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Sordum şu anda alanda ne kadar katılım var. Ne dediler biliyor musunuz? 25 bin. Yol boyunca gümbür gümbür Şırnaklı kardeşlerimiz bizi karşıladılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca Şırnaklı vatandaşlarla aralarına girmeye çalışanlar olsa da bunu başaramadıklarını da söyledi.

"Kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız Türkiye olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak'la aramıza girmek için her türlü yolu deneyenler oldu. Kalpsiz bir vücut olur mu. Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız Türkiye olmaz." şeklinde konuştu.