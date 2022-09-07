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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekbirli karşılama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekbirli karşılama

    Balkan turu devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bosna Hersek'teki İslam Birliğinin yeni hizmet binası açılış töreninde tekbirli karşılama düzenlendi.
    • 07.09.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 09:11
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Esenboğa Havalimanı'ndan hareket ederek, Balkan turuna çıktı.

    Resmi temaslar için gerçekleştirilen turun ilk durağı olan Saraybosna Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyet tarafından karşılandı.

    Ziyareti sırasında Kovaçi Şehitliği'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Birliği'nin yeni binasını da gezdi.

    Tekbirlerle karşılandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada din adamları tarafından tekbirlerle karşılandı.

    Ziyareti sonrasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'ten sonra din adamlarına hitap eden ikinci Cumhurbaşkanı olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekbirli karşılama VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a tekbirli karşılama #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a tekbirli karşılama #2


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