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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında, "Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.