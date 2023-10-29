Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı

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Bugün, Cumhuriyet'in 100. yılı...
100. yıl coşkusu tüm yurtta yapılacak olan etkinliklerle kutlanacak.
Günlerdir devam eden coşku bugün doruğa çıkarken, devlet erkanından da bayram mesajları gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 100. yıla özel bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;
"100. yıla ulaşmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz"
Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.
Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.
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