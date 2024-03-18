Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel yayınladığı mesajında, "Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır" dedi.

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Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü...

Tüm yurtta yapılacak olan törenlerle Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı kutlanacak.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;

"İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğradı"

Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yâd ediyoruz.



İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum.



İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale’de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur.

"Çanakkale'deki eşsiz başarı direniş ruhuna da ilham vermiştir"