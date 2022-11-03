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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20.yıl mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidardaki 20.yılı mesajında "İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak" ifadelerini kullandı.
    • 03.11.2022 - 22:08
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20.yıl mesajı

    14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 20 yıl önce bugün, 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle tek başına iktidara geldi.

    Son 20 yılda yapılan seçimleri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önde tamamladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidardaki 20.yılıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz"

    "Evet, tam 20 yıldır Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz..." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz...

    "İnşallah daha niceleri olacak"

    İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak…"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 20.yıl mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 20.yıl mesajı #2


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