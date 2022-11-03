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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20.yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20.yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidardaki 20.yılı mesajında "İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak" ifadelerini kullandı.