Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

BM Zirvesi haftasında ikili görüşmeler yapacak olan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda henüz net bilgi yok.

TÜRKEVİ BİNASI'NIN AÇILIŞINI YAPACAK

Öte yandan Erdoğan'ın, New York'ta inşaatında tamamlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun da yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılış törenine katılması da bekleniyor.

20 BİN METREKARELİK ALAN

Yeni Türkevi Binası, yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip. 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

TÜRK MOTİFLERİ TAŞIYOR

Türkevi Binası'nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi. Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

'ÇEVRE DOSTU' GÖKDELEN

Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı. Türkevi Binası'nın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edildi. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor. Türkevi Binası New York'un ikonik binalarından biri olmaya hazırlanıyor. Binanın yapımını ise Türk-ABD ortaklığında bir şirket üstlendi.

Yeni Türkevi Binası New York'un ikonik binalarından olmaya aday VİDEO