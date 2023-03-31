Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, adaylığına itiraz eden muhalefete yanıt: YSK suratlarına vurdu Erdoğan, bazı muhalefet partilerinin itiraz başvurusuna ilişkin sonucun ardından konuştu.

AA & Ensonhaber

Çeşitli muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde yeniden aday olamayacağı iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini duyurdu.

"Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu"

Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bu konu vardı:

Çıkmışlar, Erdoğan aday olamaz diyorlar. Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar? 'Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz.' Yolunuz açık olsun.



Anayasa Mahkemesi'nin bundan önce bu konularda ne karar verdiğinden de bunların haberi yok. Bunlar ne Anayasa bilir, ne kanun. Bunların zaten demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok.

"Bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler"

Bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a, Bestler Deresi'ne gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Gene gömeceğiz. Hiç endişeniz olmasın.



Terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi bunlar sokağa dökerek maalesef şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? İçeride.

"Bu millet sana bu yolu açmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi söz veriyorlar kapalı kapılar arkasında. Yok şunu da kurtaracağız, bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal, bu millet sana bu yolu açmayacak." diye ekledi.