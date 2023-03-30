YSK: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazları reddetti.

AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itirazı değerlendirdi.

Seçimden önce başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı yönündeki iddialar geçisi aday listesinin açıklanması ile yeniden gündeme gelmişti.

CHP, İyi Parti ve DEVA Partisi'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı dahil birçok muhalefet partisi bu duruma itiraz etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok"

İtirazları değerlendiren YSK, kararını açıkladı.

Kararları açıklamak üzere kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel olmadığı belirtildi.

Yener, Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine, oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

Yener konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"18 Mart 2023 tarihinde ilan edilen seçim takvimine göre bugün itiraz süreci sona ermiştir. Kurulumuza Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan hakkında itirazda bulunuldu. Kurulumuz her üç adaya yönelik itirazları değerlendirmiş, yapılan değerlendirmeler sonucu üç aday hakkında yapılan itirazlar redetmiştir."

Pusuladaki sıra kura ile belirlenecek

YSK Başkanı, adayların pusulada hangi sıralama ile yer alacaklarının kura çekilerek belirleneceğini söyledi.