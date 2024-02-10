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ensonhaber.com

Türkiye'deki seçim heyecanına gölge düşürmek isteyenler, İstanbul'da ortaya çıktı..

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması hedef alındı..

Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında yapılan programa uzun namlulu silahlarla ateş açıldı..

Olay sırasında yaralananlar hastaneye kaldırılırken, kınamalar da peş peşe geliyor..

Silahlı saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı lanetleyerek yaralanan kişiye acil şifalar diledi..

"Demokrasimize birliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz.



Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.