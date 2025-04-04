Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş, vefatının üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen unutulmadı..

Takvimler 4 Nisan 1997'yi gösterdiğinde Alparslan Türkeş, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

ANIT MEZARINDA TÖREN

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkeş'in ölümünün 28’inci yılı nedeniyle Beştepe'deki anıt mezarında tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partililerle ile birlikte dua ederken Türkeş'in mezarına kırmızı karanfiller bırakıp, su döktü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANMA MESAJI

Alparslan Türkeş'i vefatının yıl dönümünde anan isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X platformu üzerinden paylaşımda bulundu.

"MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN"