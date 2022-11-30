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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya İran atasözüyle gönderme

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya İran atasözüyle gönderme

    Bir iran atasözü olan ‘Nişestend u goftend u ber-hâstend (Oturdular, konuştular, dağıldılar)’ ile altılı masayı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan toplantılardan bir şey çıkmayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 13:20
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

    Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta meydana gelen deprem sonrası Düzce'nin deprem bölgesi ilan edildiğini belirtti.

    "Düzce'yi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum"

    Erdoğan konuya ilişkin, "Düzce'yi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece ihya çalışmalarımızı daha etkin şekilde yürütebileceğiz." dedi.

    Daha sonra büyümeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın açıkladığı anayasa çalışmasını eleştirdi.

    "Oturdular, konuştular, dağıldılar.."

    "Bunların güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın." diyen Erdoğan, bir İran atasözüyle göndermede bulundu.

    "Nişestend u goftend u ber-hâstend" diyen Erdoğan, daha sonra atasözünün Türkçesi olan "Oturdular, konuştular, dağıldılar." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya gönderme

    "Diğer ittifak hangi amaçla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapı"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

    "Türkiye yeni yönetim sistemiyle, özellikle söylüyorum, bunların güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın, buradan bir şey çıkmaz. İranlıların güzel bir atasözü var; Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu. Türkiye işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı, ortak hedef birlikteliğiyle milletin huzurundadır. Diğer ittifak ise 6'lı masa ile kamuoyuna çıkmakla birlikte, hangi amaçla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan altılı masaya İran atasözüyle gönderme #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan altılı masaya İran atasözüyle gönderme #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan altılı masaya İran atasözüyle gönderme #3


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