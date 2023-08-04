Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amiral Gökçen Fırat yorumu: Bizi çok mutlu etti Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat için, "Bu atamadan çok mutlu oldum. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Yüksek Askeri Şura ile ilgili yeni kararlar dün açıklandı.

Yeni alınan kararların arasında gurur verici bir ayrıntı öne çıktı.

TSK’da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı.

TSK'nın ilk kadın amirali

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay albay Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral oldu.

Gökçen Fırat'ın ilk kadın amiral olması göğüs kabartırken, çokça konuşulan konular arasında yerini aldı.

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kızımızın amiralliğe terfi etmesi çok mutlu etti"

Soruların arasında Amiral Gökçen Fırat da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya, "Bu atamadan çok mutlu oldum. Böyle bir kızımın amiralliğe terfi etmesi çok mutlu etti. İlk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellik. İnşallah bundan sonraki şuaralarda bunun devamı gelecektir. Kendisini tebrik ediyorum." yanıtını verdi.