Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar

Asgari ücrete yönelik ortaya atılan rakamlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar. Devlet olarak sırtımızda devamlı bir küfe var" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca çalışan ve işverenin beklediği haber geldi.

İşçi ve işveren kanadının merakla beklediği 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Yapılan zam ile asgari ücrette 3 bin liralık artış sağlandı. Yıllık ortalama artış, yüzde 70'lerin üzerinde oldu.

TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı

TÜRK-İŞ tarafı asgari ücret görüşmeleri sürerken resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirterek, “Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız.” açıklamasında bulunmuştu.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde çalışan ve işveren tarafları ortak bir rakam üzerinde anlaşamadı. TÜRK-İŞ, asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır." sözlerini kaydetti.

"Hem hakları koruyan hem dengeyi gözeten yol izliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde ortaya atılan rakamlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi faiz, kur enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelere toplamaya başladığımız şu kritik dönemde hem hakları koruyan hem dengeyi gözeten yol izliyoruz. Ama tabii sırtında küfe olmayanlar atıyorlar. Şu kadar veririz diye. Çünkü bir sıkıntı yok. At, nereye giderse gitsin. Ama biz çok hassasız. Yılsonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Tüm bunları düşünmek zorundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Sırtında küfe olmayanlar atıyor VİDEO

Asgari ücrette 'ara düzenleme' mesajı

Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde 30’lu, yılsonunda yüzde 20’li rakamlara indirmekte kararlıyız. Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti belirlerken hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü desteleyecek bir yaklaşım benimsedik. Şayet beklenmedik bir tablo ile karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz.

"Sırtımızda devamlı bir küfe var"

Devlet olarak sırtımızda devamlı bir küfe var. Ve bu küfe devamlı doluyor. Sağlıkta, eğitimde altyapıda atılan adımlarla... Türkiye, yeni yüzyıla farklı bir giriş içerisinde. Çok ciddi bedel ödeyerek adım atıyoruz. Geçmişte, batıda ne varsa doğuda güneydoğuda o olacak demiştik. Bunu gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz."