Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayşenur" açıklaması: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Şeria'da İsrail kurşunuyla öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için "Evladımızın hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" dedi.

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Haber Merkezi

Dünya, İsrail'in Gazze katliamını ve Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesini konuşuyor.

Eygi, Batı Şeria'da katıldığı işgal karşıtı gösterilerde İsrail askerler tarafından başından vurularak öldürüldü.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Eygi'nin canezesi baba ocağı olan Aydın'ın Didim ilçesine getirildi.

Didem'e binlerce insan Ayşenur için toplanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "hesabının sorulacağını" söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında Ayşenur için şu ifadeleri kullandı:

"ADALET ÖNÜNDE HESABINI SORACAĞIZ"

Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir.



41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün yurtta törenlerle karşılanmıştı.

Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine getirilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.