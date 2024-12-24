Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlama için başsağlığı mesajı

Türkiye sabah saatlerinde Balıkesir'den gelen haberle sarsıldı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir’imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum.



Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik.



Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Balıkesir’imizin, milletimizin başı sağ olsun.