ensonhaber.com

Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dev kalabalığın toplandığı mitingde konuştu.

Erdoğan, 'Hilal-Haçlı' savaşı çıkarma çabasında olanlara uyarılarda bulundu.

"Bu millet ölmedi"

"Ey Batı! Size sesleniyorum." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

Siz yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi.



Bu millet dimdik ayakta. Libya'da, Karabağ'da neysek Orta Doğu'da da oyuz.""