Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dev kalabalığın toplandığı mitingde konuştu.
Erdoğan, 'Hilal-Haçlı' savaşı çıkarma çabasında olanlara uyarılarda bulundu.
"Bu millet ölmedi"
"Ey Batı! Size sesleniyorum." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
Siz yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi.
Bu millet dimdik ayakta. Libya'da, Karabağ'da neysek Orta Doğu'da da oyuz.""
"Gazze'de binlerce çocuğun ölümünü sessizce seyrediyorlar"
Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda katledilen siviller için "timsah gözyaşları" dökenlerin, bugün Gazze'de binlerce çocuğun ölümünü sessizce seyrettiğine dikkati çekti:
Ukrayna'da ölenler için gözyaşı döktünüz de, Gazze'de ölen bu yavrular için niçin sesiniz çıkmıyor?
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