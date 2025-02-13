Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

AA & Ensonhaber
Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Berat Kandili, şaban ayının 15. gecesinde tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
"GECEMİZ MÜBAREK OLSUN"
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat’ını tebrik ediyorum.
Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.
Gecemiz mübarek olsun.
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