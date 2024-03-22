Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin 'aramızda kalsın' çıkışına gönderme CHP'li isimlerin 'Aramızda kalsın, kazanıyoruz' ifadelerine göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aramızda kalmasın, herkes bilsin CHP/DEM ittifakından hiçbir şey olmaz' ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yerel yöneticilerin belirlenmesi için sandık başına gidilecek.

Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingleri hız kesmeden sürüyor.

Dün Kayseri ve Kilis'te vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Karabük oldu.

CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Aramızda kalacak bir şey yok, herkes bilsin...

Erdoğan, CHP'nin genel seçimlerde bu yana yaptığı 'aramızda kalsın kazanıyoruz' çıkışına göndermede bulundu.

"Aramızda kalacak bir şey yok. Herkes bilsin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve DEM Parti'den bir şey olmayacağını söyledi.

"CHP’den bu DEM’den ve maalesef duruşlarıyla onların değirmenine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz"

CHP'de kavganın ve gürültünün bir türlü eksik olmadığını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dün ekranlarda ne diyorlardı; ‘Aramızda kalsın kazanıyoruz...' Bugün yine aramızda kalsın kazanıyoruz diyorlar. Meydan meydan geziyorlar. Aramızda kalacak bir şey yok. Herkes bilsin. Bu CHP’den bu DEM’den ve maalesef duruşlarıyla onların değirmenine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz.

Bunlar daha kendi içlerinde bir insicam sağlayamamışlar ki ülkeye ve millete bir katkı sağlasınlar. Kavga, gürültü didişme, ayak oyunları... Hiçbir gün eksik olmaz."

Ne olmuştu?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trabzon'dan vatandaşlara seslenen Özel, "Aramızda kalsın, kimseye söylemeyin, anketlerde öndeyiz ha, çok iyiyiz kazanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in kullandığı ifadeler, bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Ekrem İmamoğlu tarafından sıkça dile getiriliyordu.

Şehir şehir dolaşarak mitingler yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her gittiği yerde aynı cümleleri kullanıyordu.

Kalabalığa gaz vermek için

"Kimseye söylemeyin. Size bir şey söyleyeyim aramızda kalsın, kazanıyoruz. Millet kazanıyor." ifadelerini kullanan İmamoğlu, sosyal medyanın diline düşmüştü.