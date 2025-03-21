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Haber Merkezi

Türk coğrafyası, baharı müjdeleyen Nevruz coşkusunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"na katıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturma ve sonrasındaki sokak olaylarına da değindi.

"ÇIKIN HIRSIZLIKLARI AÇIKLAYIN"

"Bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahitlik ediyoruz." diyen Erdoğan, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarına muhataplarının çıkıp cevap vermesini istedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın.

Yüzünüz varsa, içinize sindirebiliyorsanız çıkın, balya balya para kulelerini millete izah edin.

"YAPAMIYORSANIZ VATANDAŞIN HUZURUNU KAÇIRMAYIN"

Bunları yapamıyorsanız, bağırarak, çağırarak, gençleri provoke ederek, sokakları terörize ederek vatandaşın huzurunu kaçırmayın. Mübarek Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeyin.

"BİR AVUÇ SOYGUNCUNUN MESELESİNİ..."

Daha sonra utanç duyacağınız olaylara tevessül etmeyin. Altını çizerek tekrar ediyorum; CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz.

Kamu düzeninin bozulmasına eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz."