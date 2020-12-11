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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi

    CHP'de taciz ve tecavüz olaylarının üzerinin kapatılmak istendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her tecavüzün hesabını vereceksiniz." dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.12.2020 - 14:32
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 14:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ikinci büyük partisinin yüz kızartıcı iddiaların yuvası haline dönüşmesinden utanç duyuyoruz. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz.Tüm iddiaların takipçisi olacağız." dedi.

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