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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi

CHP'de taciz ve tecavüz olaylarının üzerinin kapatılmak istendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her tecavüzün hesabını vereceksiniz." dedi.