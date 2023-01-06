Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çiftçi Destek Kredisi müjdesi

Erdoğan, Tarım Ekosistemi Buluşması'ndaki konuşmasında çiftçilere peş peşe müjdeler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çiftçi Destek Kredisi uygulamasını hayata geçiriyoruz." dedi.

Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor"

"Bugün vereceğimiz müjdeler, ülkemizin toprak muhafızları, üretim akıncıları olan çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz.

250 bin liraya kadar kredi imkanı



Bu krediyi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecek. Böylece çiftçilerimiz, gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek.

Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

Tarımsal Kobi Kredisi



İkinci müjdemiz Tarımsal Kobi Kredisi'dir. Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz.

Tarımsal KOBİ kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir."

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