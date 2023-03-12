Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu'na cevap! Biz can derdindeyiz o ise yalan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin ardından 5 veya 6. günde sahaya indiğini iddia eden Davutoğlu'na cevap gecikmedi. Depremin 2'nci gününde Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı " Biz can derdindeyiz o ise yalan" dedi.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde etkili olarak 47 bini aşkın vatandaşımızı hayattan kopardı.

Tarih, daha önce böyle bir felakete tanıklık etmezken, devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Mehmetçik depremin ilk saatlerinde kışlasından çıkarken, bakanlar da bölgeye hareket etti.

Bu süreçte Türkiye tek yürek olurken, asılsız iddialar ve provokasyonlar da peş peşe geldi.

Ekipler sahada can derdine düşerken, televizyon kanallarına çıkan provokatörler, türlü iddialarda bulundu.

O isimlerin arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yerini aldı.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde 5 veya 6. günde gittiğini iddia etti.

"Cumhurbaşkanı kaç gün sonra gitti? 5 veya 6. gündü"

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı;

Bileceksiniz. avucunuzun içini gibi bileceksiniz o alanı. Ne sorduğunuzda cevap tatmin etmiyorsa, gereğini yapacaksınız. Sayın cumhurbaşkanı kaç gün sonra gitti bölgeye, kaçıncı gündü? 5. veya 6. gündü. Nasıl olur ya?

"Biz can derdindeyiz, o ise yalan derdinde"

Bu sırada Hatay'a 3'üncü ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Biz can derdindeyiz, o ise yalan derdinde. Kimi aksaklıkların olmaması söz konusu değildir. Akşam yalan sabah yalan. Böyle bir iftira içerisine girilebilir mi. Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla burada oldum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Şubat'ta Kahramanmaraş'taydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından 2'nci gün sahadaydı.

Deprem yaralarını sarmaya çalışan Cumhurbaşkanı, ilk olarak depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulundu.