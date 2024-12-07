Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

AA

Gaziantep'te 5 bin 113 konut anahtar ve tapu teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası depremde hafız 2 çocuğunu kaybeden depremzede ailenin evine misafir oldu.

ZİYARETTE DUYGUSAL ANLAR

Ev sahipleri, depremde hafız iki çocuklarını kaybettiklerini, diğer iki çocuklarıyla 40'ıncı saatte enkazdan çıktıklarını anlattı, Erdoğan'a vefat eden çocuklarının fotoğraflarını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet diledi.

DEPREMZEDE ANNENİN SOL KOLU İÇİN PROTEZ YAPILIYOR

Ev hanımının sol kolunu depremde kaybettiğini öğrenen Erdoğan, protez yapılıp yapılmadığını sordu.

Aile, protez ve fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti. Erdoğan'ın protezin yerli olup olmadığını sorması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Biz yaptırıyoruz efendim." dedi.

ÇOCUKLARA TABLET HEDİYE ETTİ

Evin küçük çocukları kendilerine tablet hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperek teşekkür etti.

Ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de yer aldı.

Erdoğan, ziyaretin ardından çıkışta kendisini bekleyenleri selamladı, onlarla sohbet etti.

Bu arada, Gaziantep Havalimanı'ndan tören alanına otobüsle gelen Erdoğan'a vatandaşlar yol boyunca sevgi gösterisinde bulundu, Erdoğan için davul zurna çalındı.