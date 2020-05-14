Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Çiftçiler günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'yle ilgili resmi Twitter hesabindan bir paylaşım yaptı.

"EL ELE VEREREK ÜLKEMİZİ TARIMDA EN İLERİYE TAŞIMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında çiftçilere koronavirüs süreci öncesi ve sonrası verilen desteklerin bulunduğu bir görsele de yer verdi.