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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacılık Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.
- DHA
- 14.05.2020 - 21:51
Recep Tayiip Erdoğan, Eczacılık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
ERDOĞAN, 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜNÜ KUTLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Koronavirüsle mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.