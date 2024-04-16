Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı Temel sorunumuzun hayat pahalılığı ve enflasyon baskısı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize, gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız." dedi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, seçim sürecini geride bıraktı..

AK Parti, seçim yarışını ilk kez CHP'nin arkasında tamamladı.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise yüzde 35,49 oy oranıyla ilk kez 2. sıraya geriledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, seçimlerin ardından bugün ilk kez toplandı.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair mesajlar verdi.

Hayat pahalılığı ile enflasyonun temel sorun olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin sıkıntılarının da farkında olduklarını söyledi.

"Her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız"

Ancak bu durumu geçici olarak çözmek yerine kalıcı refah için bir yol izlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Bizim de temel sorunumuz hayat pahalılığı ile katmerleşen enflasyon baskısı. Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimlerde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz.



Bu konuda tavrımız günü kurtarmak yerine, enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır.



Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize, gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız.

"Seçim ekonomisi uygulamadık"