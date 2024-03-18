Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Hem piyasaların hem vatandaşımızın gönlü rahat olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçimden sonra ekonomi politikalarında değişim yaşanacağına yönelik spekülasyonlarına tepki göstererek, "Felaket tellallığı yapanlar her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaçlıyor" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören’de ‘’Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'’ne katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ekonomi gündemine de değindi.

Cumhurbaşkanı'nın gündeminde, muhalefetin seçimden sonra ekonomi politikalarında değişim yaşanacağına yönelik spekülasyonları vardı.

"Kısa vadeli vurgun amaçlıyor"

"Hem piyasaların hem vatandaşımızın gönlü rahat olsun" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

Bazıları sinsi oyunlar peşinde koşuyor. Uyguladığımız ekonomi modeli üzerinde şüpheler oluşturarak seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaçlıyor.

"Piyasaların da vatandaşlarımızın da gönlü rahat olsun"

Hem piyasaların hem vatandaşımızın gönlü rahat olsun.

Cumhurbaşkanı yardımcımız ve bakanımızla bürokratlarımızla ekonomi programımızın başarısı için yoğun mesai sarfediyoruz.

Tüm göstergeler doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Enflasyonun hızlı düşüşünü beraber izleyeceğiz.

"Enflasyonun düşüşünü hep birlikte izleyeceğiz"

En büyük sorunumuz olan enflasyonun, yılın ikinci yarısından itibaren geçeceği hızlı düşüşü beraberce izleyeceğiz.

Ülkemizi, geçtiğimiz 21 yılda üç kattan fazla nasıl büyüttüysek önümüzdeki dönemde iki kat daha büyütmekte kararlıyız."