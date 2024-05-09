Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD tarafından düzenlenen ödül törenine yazılı bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında hayat pahalılığı ve enflasyona değindi.

"Yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine girecek"

"Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

Hayat pahalığıyla mücadelemizi bir tarafında denetimlerin, diğer tarafında tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz.