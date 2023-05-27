Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski komşusuna ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski komşularından Binnaz Baloğlu'nu evinde ziyaret etti.

AA

Türkiye saatler sonra cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampanyasını İstanbul'un Beykoz ilçesindeki halk buluşması ile tamamladı.

Eski komşusunu ziyaret etti

Erdoğan daha sonra, Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.

Burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, 85 yaşındaki Baloğlu'na ziyarette bulundu.

Vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla da bir araya gelerek bir süre sohbet etti.