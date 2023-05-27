Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski komşusuna ziyaret
AA

Türkiye saatler sonra cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampanyasını İstanbul'un ilçesindeki halk buluşması ile tamamladı.

Eski komşusunu ziyaret etti

Erdoğan daha sonra, Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.

Burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, 85 yaşındaki Baloğlu'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski komşusuna ziyaret

Vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla da bir araya gelerek bir süre sohbet etti.