Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lokanta- restoran ve kafelere destek müjdesi

Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan gelir kaybı yaşayanlara destek ödemesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısına katıldı.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorluk çeken esnafa kredi müjdesi vermişti.

Esnaf için önümüzdeki Kabine toplantısında da yeni tedbirlerin alınacağının mesajını veren Erdoğan, bugün de lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlere ciro desteği açıklamasında bulundu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

"ESNAFIMIZI BUGÜNE KADAR YALNIZ BIRAKMADIK"

Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Esnafımıza doğrudan esnaf desteği ve kira ödemeleri desteği kapsamında 3 ay süre ile aylık bin lira esnaf desteği büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesine devam ediyoruz.



"VERGİLERİ GEÇTİĞİMİZ GÜN ERTELEDİK"

Vergileri geçtiğimiz günlerde tekrar erteledik. Halk Bank tarafından kullandırılan faiz destekli kredilerin bu yılın ilk 6 aylık taksitlerini ötelendiğini açıkladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa destek müjdesi İZLE





LOKANTA-RESTORAN VE KAFE GİBİ İŞLETMELERE CİRO DESTEĞİ

Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum; lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan 3 milyon lira cirosu altında olan esnafa destek ödemesi yapacağız.

Cirosu yüzde 50 ve daha fazla kazanan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun yüzde 3'ü kadar destek ödemesi yapacağız. Cirosu yüzde 50 ve daha fazla kazanan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun yüzde 3'ü kadar destek ödemesi yapacağız."