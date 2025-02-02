Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye

İHA

Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan, vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaligrafi sanatçısı Çalışkan'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

"KALİGRAFİ SANATININ USTA İSMİ ETEM ÇALIŞKAN'A ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etim Çalışkan'ın vefatı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.