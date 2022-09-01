Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eylem yapan öğretmenlere çağrı

Eylem yapan öğretmenlere yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin faydası olmayanların boykot çağrısı art niyetli bir girişimdir. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil.” dedi.

Eylem yapan öğretmenlere yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin faydası olmayanların boykot çağrısı art niyetli bir girişimdir. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Ülkemizin faydası olmayanların boykot çağrısı art niyetli bir girişimdir. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil. Öğretmenlerimiz fitne girişimlerine izin vermeyecektir. Bize yavrularıyla haşir neşir olan öğretmenler lazım."