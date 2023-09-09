Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fas paylaşımı: Tüm imkanlarımızla yanlarındayız

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Fas deprem felaketi ile sarsıldı...

Kuzey Afrika ülkesi dün gece yarısı 7 büyüklüğünde sallandı.

Büyük hasarların meydana geldiği bölgede son belirlemelere göre 632 kişi hayatını kaybetti.

Ağır yaralananların sayısı ise oldukça fazla...

Halk sokaklara döküldü

Depremin büyüklüğü ülkedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ortaya çıktı.

Vatandaşlar tüm geceyi sokakta endişe içinde geçirdi.

Tüm dünya Fas'taki gelişmelere odaklandı.

"Tüm imkanlarımızla yanlarındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fas için destek paylaşımında bulundu.

Resmi hesabından açıklama yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız.