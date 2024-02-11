Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ya İstanbul'da dün akşam saatlerinde Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde, il binasına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı.
Baltacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baltacının vefatı üzerine AK Parti teşkilatından taziye mesajları üst üste geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın vefatının ardından yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti’mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
"Başsağlığı diliyorum"
Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
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