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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, trafik kazası sonucunda vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baltacı'nın vefatı dolayısı ile ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilata başsağlığı mesajı yayınladı.