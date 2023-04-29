Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fulya Öztürk'e: Bu kız tam milli Teknofest'in 3. gününde buradaki ziyaretçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg ile alana doğru ilerlediği sırada Fulya Öztürk'ün mikrofonuna konuştu. Öztürk'e övgü yağdıran Erdoğan, "Ben bunu aday yapacaktım kayboldu ortadan." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Teknofest'i ziyaret etti.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte festivale katılan Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg ile alana giriş yaptı.

Büyük bir coşkunun yaşandığı alanda, renkli anlar ortaya çıktı.

"Ben bunu aday yapacaktım kayboldu ortadan"

Çok sayıda vatandaş, iki lideri karanfillerle ve alkışlarla karşıladı. Bu sırada Togg'a yaklaşan CNN muhabiri Fulya Öztürk, Erdoğan ve Aliyev'e mikrofon uzattı.

Öztürk'ü gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kız var ya bu kız... Ben bunu aday yapacaktım kayboldu ortadan." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Aliyev ve Öztürk kahkahalara boğuldu.

"Bizimle ağladı, bizimle sevindi"

Ardından Fulya Öztürk, küçük bir rahatsızlığının ardından kısa süre istirahat eden Cumhurbaşkanı'na sağlık durumunu sordu.

Erdoğan da, "Elhamdülillah gayet iyi. Bana bak biraz çok çalış." şeklinde yanıt verdi.

Aliyev de Öztürk için, "Karabağ'da en tehlikeli yerlere girdi. Bizimle ağladı, bizimle sevindi. Bu kız bizim kız." ifadelerini kullandı.

"Bu tam milli"

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tam milli." dedi.

İki lider kısa süren diyaloğun ardından festival alanına doğru ilerledi.

Ne olmuştu?

6 Şubat depremlerinin ardından sahada büyük mücadele veren isimlerden biri de Fulya Öztürk'tü.

Bölgede yaşananları günlerce yakından takip ederek aktaran Öztürk, bu süreçteki çalışmalarıyla adından söz ettirdi.

Böylelikle, Türkiye seçime hazırlanırken partiler milletvekili adaylarını belirlediği sırada, AK Parti Öztürk'e vekillik teklifi götürdü.