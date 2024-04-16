Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özgür Özel'in ziyareti soruldu Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapımız açık, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, seçimlerin ardından bugün yoğun gündemle toplandı.

Beştepe'de 3 saat süren toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yerel seçim sonrasındaki sürece ve ekonomiye ilişkin açıklamalara yer verdi..

Açıklamalarının ardından gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle görüşme isteğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kapımız açık" dedi.

"Özgür Özel'e kapımız açık"

CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz.

"Erbil'i de ziyaret edebilirim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Irak ziyareti, Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti ile öğretmen atamalarıyla ilgili de soruları yanıtladı.

İşte soru ve cevaplar..

Önümüzdeki günlerde bir de Bağdat ziyaretiniz olacak. Hangi konular gündemde? Terörle mücadelede yeni aşama diyebilir miyiz?

Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız.



Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

"Putin'in Türkiye ziyareti tarihi en kısa sürede netleşecek"

Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in bir ziyareti söz konusuydu, tarih netleşti mi?

Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir.

"Öğretmen atamaları uzamayacak"

Öğretmen ataması söz konusu mu?

Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.

Diplomasi trafiğiniz bayram sonrası bir hayli hareketli, gündeminizde neler var?