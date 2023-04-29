Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere müjdeler Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin önceki iktidar sahipleri tarafından sadece döviz ihtiyacı olduğunda hatırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs’ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs günü tarihi bir karara imza atacak...

Ya 20 yıllık iktidarı seçecek, ya da 8 başlı koalisyona 'evet' diyecek.

Bugüne kadar büyük krizleri doğru politikalarla yönetmesiyle bilinen ve milletine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez yurt dışında yaşayan gurbetçilere seslendi, "Sandıklara koşun" dedi.

Bir mesajla müjdelerini sıralayan Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik"

Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım; önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik. Peki bundan sonra ne yapacağız?

"Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdam edilmelerini sağlayacağız"

TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz. Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız.

"Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz"

Mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye’ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz. Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye’de de tanınmasını sağlayacağız. Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz.

"Biriz, iriyiz, diriyiz, sizlerle birlikte Türkiye’yiz"