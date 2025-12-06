Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hayat Boşluk Kabul Etmez Zirvesi'ne tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Grand Ankara Hotel'de düzenlenen 'Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik telgrafında "Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN KALPLERİNİ BOŞ BIRAKIRSAK, HER TÜRLÜ BAĞIMLILIK İŞGAL EDER"

Erdoğan, telgrafında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz.



Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız. 'Hayat boşluk kabul etmez' şiarıyla sivil inisiyatifleri birleştirerek, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmayı amaçlayan çalışmalarınız takdire değerdir.