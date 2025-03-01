Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Starmer'e net mesaj

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin barışı kolaylaştırmak için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazır olduğunu belirtti.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre görüşmede Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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