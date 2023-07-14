Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i Ağustos ayında Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; tahıl anlaşması, AB Birliği ve Yunanistan - Türkiye ilişkilerine dair kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca, "Putin'i Ağustos ayında Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var" dedi.

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Yoğun bir NATO zirvesinden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelir gelmez Devlet Bahçeli ile görüştü.

NATO Zirvesi sonrası Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile bir araya gelen ve gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, bugün ise cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tahıl koridoru başta olmak üzere AB Birliği ve Türkiye - Yunanistan ilişkilerine dair soruları yanıtlayan Erdoğan, kritik açıklamalar yaptı.

Erdoğan ayrıca, "Putin'i Ağustos ayında Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Putin'i misafir etme hazırlığımız var"

Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Bu Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz.

"Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz"

Beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Zira Vilnius'te görüşmeler yaptığım bütün AB üyesi ülkelerin liderleri ile bunu konuştuk ele aldık. Kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz dedik.

Yunanistan ile ilişkiler