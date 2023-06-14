Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü paylaşımı

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Toplumun huzur ve güvenliği için çalışmalarını gözler önüne seren Jandarma Teşkilatı, 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığının yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, fedakârca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.