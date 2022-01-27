Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV ortak canlı yayınında, kamuda çalışan işçilerin maaşlarına ek zam yapılacağı bilgisini verdi.

NTV-Star TV ortak canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Kamuda çalışanların maaşlarına yapılacak olan ek zamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi.

KAMU İŞÇİ MAAŞLARINA EK ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu işçi ek zammı hakkında, "Şimdi burada bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmelerde aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir.

Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5'luk bir ilave artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Özel sektörün de kendi çalışanları için benzer bir iyileştirmeye gideceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu işçi maaşlarına ek zam açıklaması VİDEO