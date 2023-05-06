Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kaset kumpasıyla ilgili sorular Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-25 Aralık kumpasında yayınlanan ses kayıtlarının sahte olduğunu 10 yıl sonra kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe sorular yöneltti. Erdoğan, "Madem iftira olduğunu biliyordun neden bunları meydan meydan millete dinlettin" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayımda.

Seçimlere 8 gün kala Cumhurbaşkanı adayları şehir şehir gezerek mitinglerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasıyla ilgili sözlerine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sordu: İftira olduğunu biliyordun da neden bunları dinlettin?

CHP liderinin, “17-25 aralık girişimindeki her şey montajdı" sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Şimdi ben bu iftiracıya soruyorum. Madem iftira olduğunu biliyordun neden bunları meydan meydan millete dinlettin?" diye sordu.

Kaset kumpasıyla ilgili sorular peş peşe geldi

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha "Seni bu yalan ve iftiraya öncülük etmeye kim zorladı? 17-25 Aralık FETÖ kumpasına neden ortak oldun? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demeni kimler istedi?" sorularını yöneltti.

"Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili, "Bay bay Kemal '17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı' diyor. Madem yalan olduğunu biliyordun neden aylarca meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin? Seni bu yalan ve iftiraya öncülük etmeye kim zorladı? 17-25 Aralık FETÖ kumpasına neden ortak oldun? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir" dedi.

10 yıl sonra kabul etti: Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kaydı yaptılar

Öte yandan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde KRT TV'de katıldığı bir canlı yayında, FETÖ'nün mevcut iktidara yönelik düzenlediği 17-25 Aralık operasyonunun kumpas olduğunu 10 yıl sonra kabul etti.

Kılıçdaroğlu, 'kaset' kumpasına ilişkin, "17-25 Aralık sürecinde de Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar" diye konuştu.